اخبار الخليج – «الأعلى للصحة» يكرم «البحرين التخصصي» لمساهمتهم في إعداد السجل الوطني لبيانات مرضى السرطان في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ووزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، فريق العمل القائم على إعداد كتاب معدلات الإصابة بالسرطان وجميع من ساهم بتزويد السجل الوطني بالمعلومات التي تمثل بيانات مرضى السرطان في مملكة البحرين، ومن بين المكرمين من ممثلي المستشفيات العامة والخاصة، تم تكريم الدكتور قاسم عرداتي، العضو المنتدب في مستشفى البحرين التخصصي لمشاركة المستشفى بتزويد السجل الوطني بمعلومات عن جميع المرضى الذين تم تشخيصهم في مستشفى البحرين التخصصي.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة عن تقديره لجهود مستشفى البحرين التخصصي في نجاح السجل، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والخاصة لمواصلة العمل لتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

بدوره، أشاد العضو المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي الدكتور قاسم عرداتي بأهمية السجل الوطني للسرطان من أجل إعداد البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق أنماط المرض وقياس عبء السرطان، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، الى جانب كونه قاعدة بيانات أساسية لجميع مرضى السرطان من أجل تحديد أولويات التشخيص المبكر ومكافحة السرطان وعلاجه في المملكة.

وأعرب الدكتور عرداتي عن شكره لفريق عمل سجل البحرين للسرطان في مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة لما بذلوه من أجل تطوير السجل الوطني للسرطان وإعداد التقارير الدورية، مشيدا في ذات الوقت بالجهود المبذولة من قبل العاملين في مستشفى البحرين التخصصي ومشاركتهم في تزويد وزارة الصحة بالمعلومات عن حالات السرطان التي تم تشخيصها في المستشفى تلك الفترة.

جاء ذلك خلال الحفل اللذي أقيم مؤخرا تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لتدشين كتاب معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين للأعوام 2009-2018 الصادر من مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة، والذي تم بحضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي العام والخاص في مملكة البحرين.