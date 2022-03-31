محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 مارس 2022، تسجيل 107 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750814 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 242 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734283 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9045 حالة وفاة. أخبار قد تهمك وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 115 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: تسجيل 107 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 242 خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.