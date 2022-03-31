شكرا لقرائتكم خبر عن «قوماس»: إندونيسيا ستحذو حذو المملكة في تطبيق الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي السيد ياقوت خليل قوماس، أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تأتي بدروس للشعب الإندونيسي لاسيما ما يتعلق في مجال الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في تصريح صحفي لدى توديعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، الذي اختتم زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا اليوم.

وقال "قوماس": نحن نأخذ دروسا كثيرة فيما يتعلق بالوسطية وكيف طبّقت المملكة العربية السعودية الوسطية، فإندونيسيا تريد أن تحذو حذو المملكة في ترسيخ قيم الوسطية.. موجهاً باسم الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي أسمى آيات التقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية، شاكراً ما تقوم به المملكة فيما يتعلق بخدمة الحج، مؤكداً أن إندونيسيا أكبر دولة ترسل الحجاج إلى المملكة وتُكِّن كل المحبة والاحترام لبلاد الحرمين الشريفين وكل التقدير للخدمات المبذولة والمقدمة من المملكة للحجاج وخاصة الإندونيسيين.

وفي ختام تصريحه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أن حديث معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ سواء أمام المسؤولين أو الشعب وأيضاً القيادات الإسلامية ــ كله علمٌ بعلم، تجلى في حديثه عن العلاقات بين المسلمين مع المسلمين، وبين الدول مع بعضها، وبين المسلم وغير المسلم، داعياً معاليه إلى زيارة إندونيسيا مرة أخرى ليرى التطورات والثمار التي ستأتي نتيجة هذه الزيارة التي قام بها.