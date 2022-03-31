"التأمينات الاجتماعية": امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 11:52
صدى تبوك – متابعة
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش.
وبيّنت التأمينات الاجتماعية، أن من يتقاضى معاش وريث يستطيع أن يمارس الأعمال الحرة وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشه الشهري.
وأشارت إلى أن امتلاك سجل تجاري أو عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل.
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