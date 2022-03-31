الخطوط السعودية تُعيد رحلاتها المباشرة إلى لوس أنجلوس بدءًا من أبريل المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 11:32

صدى تبوك – متابعة

قررت الخطوط الجوية السعودية إعادة رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستستأنف الشركة رحلاتها من جدة إلى لوس أنجلوس اعتبارًا من 25 أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعية، بطائرتها من طراز بوينج “B777-300ER”.

وأضافت أن الطائرة مزودة بـ 242 مقعداً لدرجة الضيافة، و36 مقعداً لدرجة الأعمال، و12 جناحاً للدرجة الأولى، وسيخدم ذلك شرائح متعددة من ضيوف “السعودية” سواء رجال الأعمال أو السياح والزوّار والمعتمرين.

وأكدت أنها توفر الخيارات المناسبة للضيوف العابرين للوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلاتها وأعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي.

يذكر أن “الخطوط السعودية” أعلنت مؤخرًا إطلاق رحلاتها إلى 10 وجهات دولية، منها بانكوك، وبرشلونة، ومالقا ، ومراكش، وموسكو.