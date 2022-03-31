اخبار دوليه – جلسة طارئة للكنيست على خلفية مقتل 11 إسرائيليا بهجمات فلسطينية خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، أن الكنيست سيعقد اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء المقبل، لبحث موجة عمليات نفذها فلسطينيون التي ادت لمقتل 11 إسرائيليا خلال اسبوع.

وقال ليفي إنه أمر بعقد جلسة للكنيست بناء على طلب من حزبي المعارضة الليكود وشاس. ولأن البرلمان الإسرائيلي هو حاليا في عطلة الربيع، فإن مثل هذه الجلسة تعتبر غير عادية.

ودعا حزبا الليكود وشاس في طلبهما إلى عقد جلسة الكنيست بكامل هيئتها «في ضوء الوضع الأمني ​​الصعب والضرر الذي يلحق بالأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين».

وقتل أربعة إسرائيليين في هجوم طعن ودهس في بئر السبع الأسبوع الماضي، كما قتل اثنان في إطلاق نار في الخضيرة، وخمسة في إطلاق نار في بني براك.

وصباح اليوم الخميس، وقع هجوم قرب مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم، مما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.