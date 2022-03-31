المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (355) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2022).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لكافة موانئ المملكة.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (6) بواخر, بواقع باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
وبين معاليه أن موانئ المملكة تواصل استقبال الشحنات المتعاقد عليها حتى نهاية أغسطس 2022م، حيث الخليج 365 وأن تعاقدت المؤسسة على نحو (2) مليون طن مجدول وصولها خلال الفترة (يناير – أغسطس 2022م).
يذكر أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم (2022م).
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