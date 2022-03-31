"موارد تبوك" تنظم ورشة عمل تعريفية بعنوان "أنظمة وتعليمات الوظيفة العامة"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 11:28 صدى تبوك – التحرير نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك ، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاسلامية ، ورشة عمل تعريفية بعنوان “أنظمة وتعليمات الوظيفة العامة” تهدف إلى التعريف بلائحة الموارد البشرية لمنسوبي الفرع. اشتمل الحديث حول الخصخصة والإسناد في القطاع الحكومي، وآلية التقديم على الترقيات والنقل والتكليف وحقوق الموظف والإجازات. حيث أن هذه المبادرة تتيح للموظف فهم الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأدلة التعريفية والإرشادية للواجبات والحقوق الوظيفية. كما ان الورشة تأتي ضمن المبادرات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة لتفعيل دور الموارد البشرية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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