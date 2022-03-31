حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 11:21 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة

، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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