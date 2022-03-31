اخبار الخليج – النيابة العامة والمصرف المركزي ينظمان محاضرة حول العملات الافتراضية

محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم مشترك بين النيابة العامة والمصرف المركزي، قدم مصرف البحرين المركزي محاضرة حول قواعد الأصول المشفرة لأعضاء النيابة العامة، وذلك من تقديم كل من الأستاذة نادية المديفع رئيس قسم مؤسسات سوق رأس المال، والأستاذة بتول المحسن مساعد المستشار العام، والأستاذة زهراء جعفر العالي محلل أول بقسم مؤسسات سوق رأس المال.

وناقشت المحاضرة موضوع خدمات الأصول المشفرة الخاضعة لرقابة المصرف ومتطلبات الترخيص العامة، إضافةً إلى موضوع الإشراف والرقابة والتزامات المرخص لهم؛ وذلك بحسب ما تنص عليه قواعد المصرف. كما تطرقت المحاضرة إلى الجزاءات والتدابير الإدارية والعقوبات إلى جانب أساليب حماية وتوعية المستثمرين.