القبض على مواطن سرق عددا من أجهزة الحاسوب

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القبض على 7 أشخاص ارتكبوا حوادث سلب وسرقة منازل
قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) أشخاص، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الإريتيرية، ارتكبوا حوادث سلب وسرقة...
شؤون الحرمين تزود عدداً من مصليات المسجد الحرام بمصاحف للمكفوفين
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام...
استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة...
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