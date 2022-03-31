القبض على مواطن سرق عددا من أجهزة الحاسوب

القبض على 7 أشخاص ارتكبوا حوادث سلب وسرقة منازل قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) أشخاص، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الإريتيرية، ارتكبوا حوادث سلب وسرقة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 شعبان 1443 هـ 28 شعبان 1443 هـ

شؤون الحرمين تزود عدداً من مصليات المسجد الحرام بمصاحف للمكفوفين وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 28 شعبان 1443 هـ 28 شعبان 1443 هـ

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 شعبان 1443 هـ 28 شعبان 1443 هـ

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