شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدد من العربات لعدم استيفائها للاشتراطات بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء في نطاق البلديات الفرعية الإشرافي؛ للتأكد من استيفاء للاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين. وأسفرت الجولات التي نفذتها الأمانة بالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة على المتاجر المتنقلة المتواجدة في سوق الخالدية العشوائي, عن ضبط ومصادرة (طن) من الخضروات المشكلة وذلك في نطاق بلدية المسفلة الفرعية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين وإغلاق عدد من عربات البيع لحين استيفاء الاشتراطات. وأكَّدت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية تقوم خلال هذه الأيام بتكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940