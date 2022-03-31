شكرا لقرائتكم خبر عن فرش الساحات الغربية للمسجد النبوي بـ 7 آلاف سجادة استعداداً لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدّدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفة بـ 50 سجادة, كما سيتم فرش الساحات الغربية الجديدة للمسجد النبوي بـ 7000 سجادة, ضمن خطة تشتمل على فرش كامل المصليات بالسجّاد الجديد بعدد 25600 سجّادة, استعداداً لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك. من جانب آخر, ناقش الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة شؤون المسجد النبوي المهندس محمد بن علي فقيهي، مع ممثلي الإدارات التابعة للوكالة المساعدة أمس, أعمال تفويج وإدارة الحشود بالمسجد النبوي, ومراقبة ومتابعة سير أعمال خطط شهر رمضان المبارك، لتعزيز دورهم في تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة عالية, والتأكد التام من جاهزيتها في تقديم الخدمات للمصلين في المسجد النبوي. وأكد فقيهي خلال الاجتماع, ضرورة مضاعفة الجهود في تطوير كل ما يخدم مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.