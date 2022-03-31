شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مصليات المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني «للمكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- في الدور العلوي أمام سلم (٦٤) وفي الدور الأرضي أمام باب (٦٧) ولمصلى النساء بجوار باب(٨٨) وباب (٧٤) بالدور الأرضي وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناولهم.

ولفت الانتباه إلى أن جهاز المصحف الإلكتروني يسهل للمكفوفين قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، وتتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.