محمد بن مسعود - الدمام - المحكمة في صنعاء تنتصر للفنان الكبير ايوب طارش عبسي وردود فعل واسعة

أصدرت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء حكما قضى بفسخ العقد المبرم بين الفنان الكبير أيوب طارش وشركة جراند تكنولوجي. وبحسب مصادر حقوقية ل فإن المحكمة قضت بفسخ العقد المنتهي أصلا ألزم شركة جراند بعدم التعرض لكل مصنفات الفنان أيوب طارش أو استغلالها دون وجه حق. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً كما قضت الفقرة الاخيرة منه بإلزام الشركة لتقديم الحساب وتسليم كل مستحقات الاستاذ، أيوب طارش منذ عام 2007 حتى اليوم.

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