محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الحوثيون يعلنون تحقيق اول نصر سياسي وهزيمة ساحقة للشرعية

أعلنت جماعة الحوثي عن اتفاق بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، الواقعة تحت سيطرتها. وأفاد القيادي الحوثي، عبد القادر الموشكي، في تغريدة على تويتر، بنجاح مشاورات، أفضت إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف المرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها ابتداء من هذا اليوم الخميس. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ولم يرد حتى الآن أي تأكيد رسمي من الحكومة أو التحالف والأمم المتحدة بهذا الخصوص.



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