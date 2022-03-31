محمد بن مسعود - الدمام - “زنا المحارم” …اغتصب طفلته لـ13 عام متواصلة.. وهذا مصيره

أقدم أب مصري على اغتصاب طفلته لمدة 3 سنوات حتى بلغت سن الـ16 عام بمنطقة منيا القمح في الشرقية مما تسبب في آثار سلبية على صحتها النفسية والجسدية . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من المستشفي المركزى يفيد باستقبالهم طفلة تعاني من تهتك في غشاء البكارة ضعف عام . وأفادت الطفلة خلال تحقيقات الشرطة معها أن والدها من قام بالاعتداء عليها يدعي “عبدالمنعم ع. ا ” 45 سنة .

وأضاف أن والدها استمر في معاشرتها لمدة 3 سنوات منذ ان كانت تبلغ 13 عام وقت بداية جريمته وحتى بلغت 16 عاما وتسبب في تعرض صحتها للخطر .



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