«سر الكهف» مسلسل كرتوني بحريني يعرض على منصة «شاهد» و MBC3 في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد منصة شاهد العالمية بعد ايام لعرض مجموعة كبيرة من الاعمال لشهر رمضان، ومن ضمن الاعمال التي ستعرض هو المسلسل الكرتوني البحريني «سر الكهف» للمخرجة ايناس يعقوب.
وقالت مخرجة العمل البحرينية إيناس يعقوب، في حديث لـ«الأيام»، «يعتبر هذا العمل من الأعمال الصعبة التي فيها بناء يجذب الطفل لأنه يحتوي على ألغاز وأفكار وجاذبية في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والابهار.
وتتابع ايناس: رسالتنا الحقيقية التي دائماً نسعى إلى تحقيقها هي الاستفادة من المعنى الجميل الموجود داخل سطور العمل لان الحكمة دائماً تصنع الثقة، وهذا العمل يساهم في كيفية الاعتماد على النفس وجعل الثقة أساس أي تصرف ولكن بتفكير، واتمنى من كل قلبي ان يلقى هذا العمل استحسان الشارع العربي وان يدخل لكل بيت في هذا الشهر الفضيل لانه يحمل معاني كثيرة جدا.
و «سر الكهف»» هو مسلسل كارتوني بحريني، سيعرض عرض على قناة «mbc» ومنصة شاهد وسيعرض ايضا على التلفزيون الرسمي في كوريا والهند وماليزيا وكندا، من 30 حلقة، تبلغ مدة الحلقة الواحدة 15 دقيقة. وهو من سناريو وحوار حنان كنعان، ومراجعة النصوص مهدي سلمان وإخراج إيناس يعقوب، بمشاركة مجموعة من الفنانين البحرينيين والخليجيين.
وتدور أحداث المسلسل حول فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الابطال ال6 في عوالم فانتازية غريبة و مثيرة، ويتعرفون على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتهـا فـي الحياة بطريقة سلسلة خفيفة وأخاذة، بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.
ويعرض العمل صـورة ناصعـة مـن الرسوم المتحركة عالية الجودة، ومـن خـلال مشاهد مبهرة بالصورة والسرد، تجري أحداث المسلسل في عوالم خرافية وغرائبية، ليتقاطع الزمن الماضي مع الزمن الحاضر والواقع مع الخيال، وأماكن مألوفة وأخرى غريبة، في رحلة ساحرة وممتعة.
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