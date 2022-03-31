“برنت” يهبط 5 دولارات عقب أنباء القرار الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات إلى 104.79 دولارات للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3 دولارات إلى 109.95 دولارات للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث سحب نحو مليون برميل يوميًّا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر؛ في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولارات، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولارات للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.45 دولارات، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولارًا للبرميل.

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وستُدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس، من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها عن الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعدت أسعار النفط حوالى 3% عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات، مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت: “إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء؛ فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحًا مؤقتًا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة”.