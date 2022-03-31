محمد بن مسعود - الدمام - إعلامية مصرية تتعرض للسرقة.. والمبلغ غير متوقع

تعرضت الإعلامية المصرية ​جاسمين طه زكي​، لسرقة جزء من مجوهراتها ويقدر بقيمة 15 مليون جينيه، أي ما يعادل الـ822 ألف دولار، وهو عبارة عن طقم ألماس مكون من عقد وأقراط أذنين وإسوارة. وقدمت ياسمين تقريراً إلى النيابة العامة وقدمت فواتير المجوهرات المسروقة ومازالت القضية قيد التحقيق. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً مؤخراً ظهرت جاسمين طه وقدمت فعاليات أخرى مثل مهرجان الموسيقى العربية وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشاركت في تقديم مهرجان الجونة. ودرست الاقتصاد وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، بدأت العمل في التليفزيون المصري كمراسلة ثم مقدمة برامج.

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