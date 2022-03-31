محمد بن مسعود - الدمام - مدير عام التعليم الفني و التدريب المهني يدشن اختبارات الفصل الدراسي الاول بمعهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي بالمهرة.
دشن مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المهرة الدكتور محمد علي شليان و معه عمار يوسف صالح الجبل عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة صباح اليوم الاربعاء اختبارات الفصل الدراسي الاول للعام 2021-2022م لطلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا.
و خلال التدشين تنقل شليان و الجبل بقاعات الامتحانات والتقيا بالطلاب والطالبات بكافة الاقسام و التخصصات (صيدلة_مختبرات_مساعد طبيب) ووجهوا لهم كلمة تضمنت اهمية النجاح في الامتحانات استعدادا للانتقال الى مستويات متقدمة و إلى مراحل التطبيق العملي.
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وأشاد د. محمد شليان بمستوى الانضباط و تهيئة الأجواء المناسبة لسير عملية الاختبارات و بجهود إعداد و تنفيذ الاختبارات متمنيا للطلاب و الطالبات التوفيق و النجاح.
من جهته عمار يوسف الجبل عميد معهد العلوم و التكنولوجيا التطبيقي و مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة قال يتقدم لاداء الاختبارات من الطلاب 63 طالب و طالبة موزعين على ثلاثة تخصصات تمريض و مساعدي اطباء و صيدلة من المستوى الاول و الثاني.
و قال الجبل أن معهد العلوم والتكنولوجيا يسهم في تخريج مخرجات صحية جيدة تواكب التطورات و التوسعات في المجال الصحي و الطبي.
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