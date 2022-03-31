شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «ترياق» الصحية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبرالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مبادرة "ترياق" الصحية , التي تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين والمقيمين الذين يتم تحويلهم من قِبل إمارة الرياض، وتنظمها جمعية عناية الصحية وجمعية عيوني الصحية بالشراكة مع قطاعات حكومية وخاصة.

وقُدّم خلال التدشين فيلم تعريفي بالمبادرة التي تقوم على مسارين هما (العلاج والوقاية) ويشمل العلاج العمليات الجراحية وعمليات العيون وتوفير الأدوية وحضانة الأطفال الخدج وغسيل الكلى، وكذلك توفير الأجهزة، وأما الوقاية عبر برنامج "قوافل" وهي عيادات متنقلة تخدم المحافظات والمراكز والهجر التابعة للمنطقة عبر الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومشاكل العين والوقوف على الحالات وتقديم العلاج والاستشارة الطبية.

واستمع سموه لشرح من مسؤولي جمعيتي عناية وعيوني عن أهداف المبادرة في تقليل فترة انتظار الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتقديم الخدمات الدوائية والأجهزة الطبية وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة.