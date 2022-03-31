شكرا لقرائتكم خبر عن رصد نحو 60 مبنى آيلة للسقوط في «ابن شريم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت بلدية ابن شريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس رصد المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء البلدية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرةً إلى أن أعمال الرصد والإزالة حصرت نحو 60 مبنى آيلة للسقوط، ستتم إزالتها على عدة مراحل.

وأوضحت البلدية أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية والمكونة من "المحافظة، الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، صندوق التنمية العقاري، هيئة التراث، والسياحة"، لمعاينة المباني الآيلة للسقوط ،وسيتم مخاطبة صندوق التنمية العقاري للتأكد من رهن المنازل للصندوق، ثم مخاطبة أصحاب المنازل بضرورة الإزالة، فيما تعمد البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى الإزالة الفورية للمنازل على نفقة أصحابها.