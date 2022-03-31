هل امتلاك سجل أو نشاط تجاري يتعارض مع صرف المعاش؟.. “التأمينات الاجتماعية” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش.

وبيّنت التأمينات الاجتماعية، أن من يتقاضى معاش وريث يستطيع أن يمارس الأعمال الحرة وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشه الشهري.

وأشارت إلى أن امتلاك سجل تجاري أو عمل حر لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل