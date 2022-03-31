شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة

، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.