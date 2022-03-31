البرهان: الحوار مع القوى السودانية لم ينقطع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الحوار مع القوى السودانية لم ينقطع، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مستمرًا بين المكوّن العسكري والمكونات الأخرى.
وقال البرهان في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة، ليس أمامنا سوى خيار واحد وهو الحوار والجلوس سويًا لتجنب البلاد من مخاطر الانزلاق إلى ما يحمد عقباه، مجددًا في الوقت نفسه التأكيد على انفتاح بلاده على جميع دول العالم.
ونوّه البرهان بتطابق وجهات النظر السودانية والمصرية تجاه كافة الملفات سواء كان ملف سد النهضة أو البحر الأحمر أو دول الجوار مثل ليبيا، مفيدًا أن البلدين يعملان معًا من أجل الحفاظ على أمنهما وأمن المنطقة.
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