طائرات روسية مسلحة نوويا تحلق في أجواء دولة أوروبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
ذكر تقرير إخباري، ليل الأربعاء الخميس، أن طائرتين عسكريتين روسيتين مزودتين بأسلحة نووية حلقت في المجال الجوي السويدي لفترة قصيرة للغاية.
وقال مصدر سويدي إن تحليق الطائرات العسكرية الروسية كان “عمل ترهيب متعمد”، بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن شبكة “4 نيوز” السويدية.
وذكرت الشبكة السويدية أن طائرتين هجوميتين من طراز “سوخوي 24” ترافقهما طائرتان أخريان من طراز “سوخوي 27” أقلعتا من قاعدة كالينينغراد الجوية، المطلة عبر بحر البلطيق، نحو الأجواء السويدية في 2 مارس الجاري، أي في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المصدر إن الطائرتين الهجوميتين كانتا مزودتان بأسلحة نووية، “في خطوة سعى الطيارون الروس لإظهارها”.
واتجهت الطائرات الروسية جميعها إلى أجواء جزيرة غوتلاند السويدية في بحر البلطيق، واستغرقت عملية اختراق الأجواء السويدية دقيقة واحدة فقط، وفق التقرير الإخباري.
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