البنتاغون: روسيا بدأت إعادة نشر أقل من خمس القوات حول كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويتروز
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء أن روسيا بدأت إعادة نشر أقل من 20 في المئة من القوات حول العاصمة كييف، لكنها نبهت إلى أن من المتوقع أن تجهزها بالعدة والعتاد لإعادة الانتشار في أوكرانيا لا لإعادتها إلى الوطن.
وقصفت القوات الروسية مشارف العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف المحاصرة في شمال أوكرانيا أمس الأربعاء، غداة إعلان موسكو أنها ستقلص عملياتها العسكرية في المدينتين فيما وصفه الغرب بأنها حيلة لإعادة تنظيم صفوف القوات الروسية بعد تكبدها خسائر فادحة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن بعض القوات الروسية ربما انتقلت بالفعل إلى روسيا البيضاء وليس إلى ثكناتها في روسيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي “إنها تغادر كييف وتتوجه صوب الشمال، بعيدا عن المدينة”.
وأردف أن القوات التي تغادر المنطقة شملت بعضا من تلك المتمركزة حول تشيرنيهيف إلى جانب التي تقاتل قرب بلدة سومي.
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وأفاد بأن كييف لا تزال تتعرض لضربات جوية وبرية.
وقال كيربي إن مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة نشرت نحو ألف فرد في منطقة دونباس الأوكرانية، التي أعلنت موسكو أنها أولوية بالنسبة لها.
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