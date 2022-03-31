«لوريال باريس» تحتفل بشهر المرأة في السعودية

استُهل الاحتفال يوم 21 مارس بفعالية خاصة بعنوان «دروسٌ قيّمة»، حيث اجتمعت أكثر من 100 شخصية بارزة في عالم الجمال في قلب العاصمة. وافتُتحت الفعالية بعرض بيان العلامة التجارية على أكثر من 82 شاشة في البوليفارد، فضلاً عن شهادة المتحدّثة الرسمية باسم «لوريال باريس» -المغنّية والممثّلة السعودية أسيل عمران- ضمن حملة لوريال «دروسٌ قيّمة». وهذه الحملة هي عبارة عن سلسلة من حلقات الشهادات الملهمة تستضيف المتحدثات الرسميات باسم «لوريال باريس» من جميع أنحاء العالم ليشاركن ما يعني لهنّ شعار «لأنّك تستحقينه».
أعقب العرض حلقة نقاشية حول تمكين المرأة بين أسيل عمران، ومديرة قسم المنتجات الاستهلاكية في لوريال الشرق الأوسط وشمال أفريقي مايا غنطوس، والمدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في لوريال الشرق الأوسط أحمد وجيه، وقد تمحورت المناقشة حول رحلة التمكين الشخصية التي خاضتها أسيل، وشراكتها مع لوريال باريس، وما يعنيه لها شعار العلامة التجارية «لأنّك تستحقينه».
وقال أحمد وجيه: «يشرّفنا حقاً أن تكون أسيل فرداً من أسرة لوريال باريس منذ عام 2019، فهي ليست فنّانة موهوبة وحسب، بل امرأة قوية ملتزمة بالعديد من القضايا الإنسانية تستخدم صوتها للنضال من أجل حقوق النساء والأطفال. وهذا ما يجعلها قدوة مميّزة للشابات وسفيرة مثالية لعلامتنا».
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