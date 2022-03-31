اخبار الرياضه السعوديه هتان لـ«عكاظ»: سلاح الانضباط قادنا للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ«عكاظ» نجم المنتخب السعودي هتان باهبري أنه في قمة سعادته بتحقيق حلم التواجد في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مبيناً أن الطريق للمونديال لم يكن سهلاً وبالعمل الجماعي تحقق الإنجاز بالوصول العالمي للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية

وقدم باهبري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الإنجاز الكبير بالوصول للمونديال القادم.

وبارك لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأهل الأخضر لمونديال 2022، مشيداً بالدور الكبير والإمكانيات المناسبة التي قدمها له ولزملائه اللاعبين، والتي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي، وكذلك العمل الجماعي بقيادة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين، الذي أثمر عن التأهل لكأس العالم القادمة.

وأوضح باهبري أنه منذ تسلم المدرب رينارد مهمة قيادة الأخضر لمسنا كلاعبين حرصه على الانضباط وتطبيق العمل الفني بشكل مناسب خلال مباريات تصفيات آسيا التي تجاوزناها بنجاح والوصول لمونديال قطر.

وأشار إلى أنه بذل الجهد الكبير منذ انتقاله الصيف الماضي من نادي الهلال إلى نادي الشباب من أجل العودة لقائمة الأخضر والمساهمة مع زملائه اللاعبين في الوصول لكأس العالم القادمة، مبيناً أن تواجده في المونديال القادم يعتبر الثاني في مشواره الكروي وكان أيضاً عبر فريق الشباب، متمنياً أن يوفق مع زملائه في الظهور المشرف في المونديال القادم. وشكر باهبري أسرته ومحبيه على النصائح والتوجيهات المستمرة له ودعمهم المعنوي، والذي ساهم في تأهل الأخضر للمونديال. واختتم حديثه بقوله: «الجماهير السعودية تستحق الفرحة الكبرى بمناسبة وصول منتخبنا الوطني في كأس العالم القادمة، وتبقى مؤازرتها وتشجيعها الدائم في حضورنا في مونديال 2022».