وتساوى مع زميله المهاجم صالح الشهري بـ7 أهداف ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر القادم، ويطمح الدوسري عقب تواجده في نهائيات كأس العالم القادمة، بالاستمرار في هز الشباك بعد أن سجل هدف التفوق للأخضر في مرمى المنتخب المصري في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب السعودي 1/2، في مونديال روسيا 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «7» تقود الدوسري والشهري لصدارة هدافي المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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