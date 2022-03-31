القبض على مواطن ارتكب عددا من الحوادث

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن ارتكب عددًا من الحوادث الاحتيالية، بوضع إعلان في أحد المواقع الإلكترونية، وادعائه تقديم وتسهيل التسجيل في إحدى المنصات الحكومية لغرض سرقة بيانات الدخول للمنصة، وتنفيذ عمليات من خلالها، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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