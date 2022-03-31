القبض على مواطن اصطدم بموقع لأحد الباعة الجائلين

تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يسير بسرعة عالية، أدت إلى اصطدامه بموقع لأحد الباعة الجائلين بمدينة بريدة ومغادرته الموقع، وهو مواطن جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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