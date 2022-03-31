محمد بن مسعود - الدمام - أم تنحر طفلها وتتخلص منه فور ولادته لسبب صادم لا يخطر على البال

ارتكبت عاملة منزلية من جنسية آسيوية ، الإثنين الماضي ، جريمة بشعة حين أقدمت على نحر مولودها بعد أن أنجبته في منزل كفيلها .

وبحسب صحيفة ” الراي ” المحلية ، فإن عاملة هندية تعمل لدى كفيل كويتي في منطقة سعد العبدالله أقدمت على نحر مولودها ، الذي أنجبته في منزل مخدومها.

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وبعد ذلك ، تقدم الكفيل ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية ، الذين حضروا إلى المنزل ، وألقوا القبض على الخادمة ، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ، ورفع الجثة .

وكشف مصدر أمني بعض التفاصيل بشأن الحادثة ، حيث قال ” إن غرفة العمليات تلقت فجر اليوم الاثنين ، بلاغا من مواطن أفاد فيه بأن خادمته وضعت مولودا دون أن يكون لديه علم مسبق بحملها ، وعند توجه رجال الأمن وجدوا أن المولود متوفيا وعلى رقبته آثار نحر ” .

وبين المصدر أنه تم تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية ، وتكليف مكتب المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة ولفت إلى انتظار تماثل الخادمة للشفاء ، تمهيدا التصنيف القضية من خلال استجوابها حول ما إذا أقدمت على نحر المولود أم إذا كان قد تعرض لقطع في رقبته خلال قيامها بولادته بشكل خاطئ داخل المنزل .

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال أيام ، بعد العثور على طفلة حديثة الولادة إلى جوار حاوية قمامة ، فجر يوم الخميس ، حيث تم تداول مقطع فيديو للطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الفروانية للعلاج . وفي وقت لاحق ، توصل رجال الأمن إلى هوية الأم ، وتبين أنها من مواليد عام 1993 .

ووفق ما نقله حساب ” تفتیش “ الإخباري آنذاك ، فإن والدة الطفلة اعترفت بتولید نفسها بنفسها ، وقالت في التحقيقات ، إنها ” قامت بقص الحبل السري بالمفتاح الخاص بالسيارة .