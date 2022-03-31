محمد بن مسعود - الدمام - وقال الفريح، إن التسجيل سيكون عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني، إلى جانب التسجيل يدويًا عبر كبينة متابعة شؤون المعتكفين، أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام. وشدد الشيخ بدر الفريح على ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف. وأكد الشيخ الفريح أن رئاسة شؤون الحرمين تخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

كانت هذه تفاصيل خبر “شؤون الحرمين” تحدد موعد استقبال طلبات خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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