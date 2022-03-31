محمد بن مسعود - الدمام - موظف مصري يحتجز زوجته لأربع سنوات مدعياً وفاتها؟ .. و المفجأة في السبب الذي لايتحمله عقل!

أقدم موظف مصري يعمل اختصاصي تحاليل في إحدى المراكز.على احتجاز زوجته لمدة 4 أعوام في غرفة، والتعدي عليها بالضرب للاستيلاء على ميراثها.في محافظة الجيزة في مصر . وقام الزوج باستخراج شهادة وفاة مزورة، وادعى وفاة زوجته للاستيلاء على ميراثها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وصرحت الزوجة المحررة بأنه تم الاعتداء عليها من قبل زوجها بالضرب . ما أحدث إصابات متفرقة في جسدها، كما قام زوجها بحلاقة شعرها. وإعطائها أدوية لعلاج الحالات العصبية ومهدئات، وقام بحبسها بالقوة داخل غرفة في منزلهما. واستخرج شهادة وفاة لها ليستطيع الاستيلاء على ميراثها من أخواتها. المصدر – ناس تايمز

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