شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد .. نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة «19» من طلبة الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن سمو ولي العهد .. سمو نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ( 19 ) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي الطائف 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واس نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (19) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، وذلك في مقر الكلية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة وأولياء أمور الخريجين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد منطقة الطائف اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني. وفور وصول سموه عزف السلام الملكي. عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي كلمةً ثمن فيها رعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريج الدفعة (19)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (22)، ومشاركته الخريجين فرحتهم بتخرجهم وانضمامهم إلى ميادين العز والشرف في قوات الدفاع الجوي، بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام من الدراسة والتأهيل، نهلوا خلالها من معين العلم والمعرفة، وبأحدث وسائل التعليم والتدريب، وبإشراف نخبة مميزة من المعلمين والمدربين. مضيفاً بأن الكلية تستقبل سنويًا عددًا من طلاب الدول الشقيقة والصديقة، حيث ضمت هذه الدورة طلبة من مملكة البحرين، وجمهورية موريتانيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية السودان. بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم سموه الطلبة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم سمو نائب وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.