شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقات المثلى لتناول الأدوية ضمن «دواؤك في رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت فعالية «دواؤك في رمضان» التي نظمتها إدارة الشؤون الصيدلانية بمجمع الدمام الطبي، عددا من الأركان التوعوية والتثقيفية لتوعية المرضى بالأوقات المثلى لتناول الأدوية، والإجابة على الاستفسارات فيما يخص الأدوية في شهر رمضان، وذلك بتقديم نائب رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية د. خالد الخميس.

وأعلنت إدارة الرعاية الصحية بالدمام توقف العمل بمركز صحي الشفاء كـ«عيادة تطمن»، وعودته للعمل بكامل طاقته من عيادات، وتقديم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين.

على جانب آخر، فعَّل قسم الأسنان بقطاع الرعاية الصحية بالدمام، الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمركز صحي غرناطة، وتضمن عددا من الأركان التوعوية التي تشرح أهمية صحة الفم والأسنان، وطرق تنظيف الأسنان بشكل صحيح للمرضى والمراجعين.

فيما نظم قسم التدريب محاضرة «تطوير مهارات التواصل»، ضمن سلسلة محاضرات لتطوير مهارات المتدربين التابعين لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمجمع الدمام الطبي.