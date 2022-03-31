شكرا لقرائتكم خبر عن منع عرض المركبات خارج حدود المنشآت بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على معارض السيارات، لمنع عرض المركبات خارج حدود المنشآت، للحد من استغلال الطرق والساحات، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعارض المخالفة.

وواصل منسوبو البلدية غرس الأشجار بالحدائق والساحات بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة، ضمن مبادرة التشجير لتفعيل مبادرة «شرقية خضراء»، لزيادة الغطاء النباتي، وتحسين المشهد البيئي، وجودة الحياة، والاهتمام بالمظهر العام، وأنسنة المدينة.

وزرعت البلدية الأشجار الملائمة للبيئة المحلية، مثل «أشجار النيم، وشجرة اللبخ، وشجرة الفيكس» في الساحات والحدائق، كما تحرص البلدية على زيادة الرقعة الخضراء في المدينة، ونشر ثقافة التشجير التي تسهم في توسع ومضاعفة عدد زراعة الأشجار، وزيادة نصيب الفرد منها مستقبلا.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الميدانية على المطاعم للتأكد من سلامة الغذاء وتوافر الاشتراطات الصحية والتراخيص البلدية.