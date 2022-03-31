شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولية كبيرة على الحكومات والأفراد لتحقيق «الاتزان الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ختام جلسات قمة الاتزان الرقمي «سينك»، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، على مدار يومين بمشاركة 60 متحدثا من حول العالم، مجموعة من التوصيات، شملت أهمية وضع آليات تنظيمية من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق الموازنة في استخدام التقنية، وضرورة حرص أولياء الأمور على فتح مجالات الحوار مع أبنائهم حول التقليل من استخدام التقنية، وكذلك إيجاد سوق للألعاب الإلكترونية يمثل قيمنا وهويتنا.

وشهد اليوم الثاني للمتلقي، الذي هدف لاكتشاف تأثير التقنية على حياتنا وبحث سبل ووسائل الوصول لـ «الاتزان الرقمي»، جلسة خاصة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، بحضور رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، ومجموعة كبيرة من المختصين والمهتمين بالتقنية.

ترشيد الاستخدام

وتحدث المختصون عن جيل «زد» وهم من مواليد الفترة 1996م، وما فوق، مؤكدين ضرورة إشراكهم وسماع أصواتهم وأفكارهم حول التقنية ووسائل التواصل، معولين على الوعي الذاتي والفردي والمسؤولية التي تقع على عاتقه، إضافة للتأكيد على أن التقنية جزء من حياتنا وكل ما علينا فعله فهمها والتحكم بها بموازنة لتحقيق الفائدة قدر المستطاع، مشددين على استمرارية قمة سينك وتقديم الدراسات والأبحاث وتعاون المختصين والتقنيين مع بعضهم البعض.

جيل زد

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عثمان المعمر على أهمية الاتزان الرقمي وخصوصا خلال وبعد جائحة كورونا، حيث زاد استخدام الأجهزة الذكية، وأصبحنا مستهلكين للتقنية بشكل كبير، خصوصا وأن البرامج والمحتوى الذي تقدمه الشركات التقنية مصنعة بطريقة تؤدي للاستهلاك بكثرة، لذلك يجب على الأفراد الحرص على دخول برامج التواصل الاجتماعي لسبب معين فقط حتى لا يفقدوا السيطرة على الوقت.

وقال إن جيل زد، عالم رقمي بالكامل وأفضل الطرق للتعامل معهم لتحقيق الاتزان الرقمي، هو توضيح الفكرة لهم ومحاورتهم، وتوجيه الحديث لهم مباشرة بدلا من الحديث عنهم، بالإضافة للحرص على عدم توجيه الإرشادات لهم بصيغة النفي والأمر، بدلا عن ذلك يجب على أولياء الأمور أو المدرسين التطبيق على أنفسهم أولا، ثم تركهم ليشاهدوا النتائج والإيجابيات، وبعدها سيطبقونها.

دور الحكومات

وأوضحت مؤسس مجموعة تواصل قيم العشرين V20 وجمعية قيم لتصنيف الألعاب، ديمة آل الشيخ أن الاتزان الرقمي عبارة عن تحقيق معاملات ضمن منظومة، وتتنوع هذه المعاملات ما بين أنظمة وطباع وسلوكيات ومشاعر وأثر حقيقي، والوصول لهذه المنظومة لا يتم عن طريق الفرد وحده، إنما عبر مجتمع معزز وحكومة وتنظيمات.

وأضافت: إن هذه المنظومة لن تحقق هذا الاتزان، إذا لم يكن فيها دور تشريعي واضح للحكومات فيما يخص نطاق تشريعاتها، وخدمة المستهلك والمجتمع والصالح العام والحقوق والواجبات، وذلك لأن جزءا كبيرا من التعاملات ضمن نطاق التشريعات الحكومية.

وأكدت أنه من الضروري وجود هذه التشريعات، وأن تكون عامة وشاملة، لأن المنظومة التي ستحقق الاتزان الرقمي يجب أن تحمل ديناميكية وحراكا مرنا وألا تكون مقيدة، بحيث تدعم التطبيقات الابتكارية، وتعزز الابتكار، وتدعم التجريب والخطأ، وأن تكون مختصة ومدعومة بأبحاث مستمرة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني المختصة.

الألعاب الإلكترونية

وأشارت ال الشيخ إلى ضرورة تعزيز الدور الحكومي عن طريق دعم مؤسسات المجتمع المدني في التوعية تحديدا، وخصوصا في مجال سوق الألعاب الإلكترونية، من ناحية المحتوى الذي يمثل قيمنا وهويتنا، وتلك المؤسسات تعكس الجمهور وتضع خطوطا حمراء واضحة على ما ينبغي وما لا ينبغي، وفي ذات الوقت التواصل الفعال مع الجميع، مشددة على أن المنع لن يكون ذا جدوى، كون هذا السوق بشكل خاص مفتوحا على العالم أجمع بعكس بقية الأسواق.

مبادرة قيم

وحول مبادرة قيم، أوضحت أن المبادرة شملت عدة باحثين في جامعة الملك سعود بقيادة د. عبدالله الهدلق وطلبته، واستهدفت خلق إطار مرجعي لتصنيف الألعاب الإلكترونية وفقا للقيم التي لدينا، وبدأت ببحث تطبيقي وبعض الإصدارات، ثم احتوت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» إطار التقييم واستحداثه بطريقة سلسة يتقبلها الجمهور، والآن أصبحت جمعية مستقلة دعمت بدايتها «مؤسسة مسك»، وخاضعة للأنظمة والمعايير للقطاع غير الربحي السعودي، وتخصص الجمعية هو تصنيف الألعاب الإلكترونية تحديدا، ونتطلع لتمكينها وتفعيلها بشكل جيد على صعيد استكمال وتطوير وتصنيف الأبحاث إضافةً لتصنيف الألعاب الإلكترونية، والتوعية والأبحاث في هذا المجال.