شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يرعى تخريج 2400 طالب بجامعة الملك فهد للبترول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، احتفال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مساء أمس الأربعاء، بتخرج الدفعة 52 من طلاب الجامعة، والبالغ عددهم أكثر من 2400 طالب، في درجات البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومسؤولي الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية.

وكان خريجو الدفعة 52 على موعد حفل التخرج، واختلطت مشاعر الفرح الغامرة بالدموع، وشاركهم الفرحة أسرهم، وكانت النظرة تجاه أبنائهم فخرًا واعتزازًا بهم، بعد سنوات من الكفاح والجد والاجتهاد، والنهاية كانت التخرج، ليبدؤوا مشوارًا جديدًا في حياتهم العملية.

وخلال هذه اللحظات أثناء إعلان أسماء الخريجين فيها تعالت أصوات الفرح والسرور من عائلات الخريجين.