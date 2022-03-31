شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات وقائية وتوعوية لـ«صحة الفم والأسنان» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت ‫صحة حفر الباطن بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان والجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، أمس الأول، فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان تحت شعار «صحتي تبدأ من فمي‬».

وتضمنت الفعاليات التي استهدفت جميع الفئات العمرية، استعراض الخدمات الاستشارية والوقائية والتوعوية، من خلال طرق الوقاية الواجبة على الجميع لتجنب مشكلات الأسنان الخطيرة والمكلفة على المدى البعيد، والمحافظة على نظافة الفم والأسنان، واتباع العادات الصحية الغذائية الصحيحة.

واشتملت الفعاليات على عدة أركان توعوية ضمت ركنا يهتم بصحة الفم، وركن تأثير مرض السكر على صحة الأسنان، وركنا للتغذية الصحية وغير الصحية، وركن الكشف على أسنان الأطفال وتطبيق مادة الفلورايد، بالإضافة إلى ركن الاستشارات الطبية الذي اهتم بثقيف الزوار في مجال تخصصات طب الأسنان، وركن كبار السن والتركيبات، وركن التدخين وتأثيره على صحة الأسنان والفم.

وأكد المشاركون في الفعالية من خلال الأركان التوعوية، أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بالشكل الصحيح يوميا يعد أهم وسيلة للمحافظة على نظافة الفم والأسنان والوقاية من التسوس وما ينجم عنه من أمراض، مشيرين إلى أن العناية بفرشاة الأسنان تعد عنصرا مهما للحصول على فم نظيف وسليم، كما أن لها دورا مهما في تحسين الصحة.