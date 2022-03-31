شكرا لقرائتكم خبر عن .. وجائزتان ضمن «تجربة المريض 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت صحة حفر الباطن جائزتين في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021م، ضمن جوائز التميز، التي تستهدف تحفيز المنشآت على مستوى المملكة للإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض.

وحصل مستشفى الملك خالد على جائزة التميز في مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض في رحلة العيادات الخارجية، فيما حصل مركز طب الأسنان التخصصي على أعلى تقييم مسار مراكز طب الأسنان التخصصية.

وأكدت صحة حفر الباطن دعمها المستمر لتحسين مستوى الرضا للمرضى والمراجعين وتلبية احتياجاتهم وسرعة الاستجابة لهم والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية بجودة عالية.