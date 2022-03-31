شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 3 منشآت مخالفة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت إدارة الأسواق ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، منشأتين مخالفتين أثناء الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، مع استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

من ناحيتها، رصدت إدارة صحة البيئة عدة مخالفات على إحدى مغاسل الملابس أثناء الجولات الميدانية، وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة، ووضع الملابس على الأرض مباشرة، وممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة.

فيما واصلت إدارة رخص البناء متابعة أعمال تطوير وتحسين المحطات وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.