شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حالة توقف قلب بقسم الطوارئ بمستشفى الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأحساء مريضا في حاجة لإنعاش قلبي، أوصله أصدقاؤه بسيارتهم الخاصة، وتم استقبال المريض من قبل المسعفين وإدخاله قسم الإنعاش بالطوارئ حيث عاينه الطبيب المختص الدكتور محمد الملحم استشاري طوارئ، والدكتور حسن ربيع أخصائي طوارئ، ليتبين أن المريض يعاني من توقف عضلة القلب، وبناء عليه قام الدكتور محمد الملحم بتفعيل حالة الإنعاش القلبي الرئوي (كود بلو)

وعمل اللازم من علاجات وفحوصات، وخلال 15 دقيقة بفضل الله تم إنعاش المريض ورجوع عضلة القلب للعمل، كذلك تم عمل تقييم عام للمريض وتنويمه بالعناية المركزة.

ويتميز قسم الطوارئ بمستشفى الأحساء أنه يشمل جميع التجهيزات التي تؤهله للتعامل مع الحالات الحرجة على مدار الساعة، بوجود أطباء استشاريين سعوديين بأعلى كفاءة.