شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دورات تصقل مهارات متدربات «تقنية البنات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، بالتعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب بالأحساء «نساء»، 6 دورات تدريبية لمتدرباتها بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال منصة «منار»، بهدف تطوير وصقل شخصية المتدربة من خلال إعدادها للانخراط في سوق العمل.

واستقطبت الدورات 140 متدربة من مختلف التخصصات بإشراف مديرة المعهد فاطمة السميح، وعميدة الكلية سارة الصرعاوي، التي أكدت على جميع المتدربات والخريجات أن يصبحن سواعد فعالة في تحقيق رؤية الوطن 2030، من خلال الاستفادة القصوى لجميع ما يقدم للمتدربة من خدمات تدريبية تسهم في خدمة المجتمع، والتي بدورها تسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعال لسوق العمل، راجية من الله أن تكون الكلية قد وفقت في تأهيل متدرباتها بما هو مطلوب.

وشملت الدورات المقدمة فن كتابة السيرة الذاتية، والمقابلة الناجحة، ومعمل صناعة الذات، والريادة في سوق العمل، وفن حل المشكلات، وأخيرا فن صناعة القرار.

وأوضحت وكيلة شؤون التدريب ناريمان السماعيل، أن البرامج تلامس احتياج سوق العمل الحقيقي، واستهدفت تنمية مهارات المتدربات من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كل المجالات.

وفي سياق آخر، نظمت الكلية محاضرة بعنوان «النزاهة» - عن بُعد - من خلال منصة التدرب الإلكتروني بإشراف منسقة التوجيه والإرشاد خلود العنزي، وقدم خلالها المحامي سعيد المالكي عددا من المحاور؛ أهمها مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، وأهداف هيئة الرقابة ومسؤولياتها في مكافحة الفساد.

وأكدت منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية هدى النعيم، حرص الكلية على تعزيز مبدأ النزاهة واستشعار المسؤولية وكيفية الحفاظ على مقدرات الوطن، من خلال ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وقيمه المثلى في المجتمع؛ لتحقيق الأمانة والرقابة الذاتية لديهم، والتوعية بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتعرف على أهدافها واختصاصها.