شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 كيلو مخلفات من بحيرة البط وكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف مبادرة زراعة وتوزيع أشجار مختلفة الأنواع بحديقة تلال الدوحة بالظهران ضمن حملة «لنجعلها خضراء»، شارك فيها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، قاموا بزراعة وتوزيع 640 شتلة مثمرة ومزهرة، وكذلك مبادرة زراعة 500 شتلة من أشجار المانجروف في كورنيش الخبر، كما تعاون مع غواصي الشرقية ومجموعة من المتطوعين بتنظيف قاع بحيرة البط وقاع البحر بكورنيش الخبر، وأسفر عن إزالة 100 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية والمعدنية والفيبرجلاس والزجاجيات وغيرها.

وأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من أجل الحفاظ على بيئة طبيعية أكثر استدامة يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية بسلام واستقرار، وتبنت إستراتيجيات ومبادرات تشمل جميع مكونات النطاق البيئي كغابات أشجار المانجروف والبيئة البحرية، وكذلك جودة الهواء وإدارة النفايات، لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بالمركز في أسبوع البيئة 2022 «بيئتنا مسؤوليتنا»، بعدة فعاليات ومبادرات بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية والتطوعية، كهيئة تطوير المنطقة الشرقية «سايتك» وبلدية محافظة الخبر وبلدية محافظة الظهران ومركز حرس الحدود بمحافظة الخبر، وجمعية بناء لرعاية الأيتام ومركز أعماق البحار وفريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الأنشطة والفعاليات تستهدف تعزيز ثقافة المجتمع بالمحافظة على استدامة البيئة البحرية من خلال جمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.