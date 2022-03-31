شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 كيلو مخلفات من بحيرة البط وكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من أجل الحفاظ على بيئة طبيعية أكثر استدامة يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية بسلام واستقرار، وتبنت إستراتيجيات ومبادرات تشمل جميع مكونات النطاق البيئي كغابات أشجار المانجروف والبيئة البحرية، وكذلك جودة الهواء وإدارة النفايات، لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بالمركز في أسبوع البيئة 2022 «بيئتنا مسؤوليتنا»، بعدة فعاليات ومبادرات بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية والتطوعية، كهيئة تطوير المنطقة الشرقية «سايتك» وبلدية محافظة الخبر وبلدية محافظة الظهران ومركز حرس الحدود بمحافظة الخبر، وجمعية بناء لرعاية الأيتام ومركز أعماق البحار وفريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الأنشطة والفعاليات تستهدف تعزيز ثقافة المجتمع بالمحافظة على استدامة البيئة البحرية من خلال جمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.