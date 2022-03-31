شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي الأحساء» يناقش الموضوعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس المجلس المحلي بالمحافظة، الجلسة الأولى من دور الانعقاد السادس للمجلس أمس الأول، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة عماد الباش، أن المجلس ناقش في الاجتماع عددا من الموضوعات التنموية، وأبرز التوصيات والمقترحات وما يناسبها؛ تمهيدا لرفعها إلى مقام رئيس مجلس المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

حضر الاجتماع وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري نائب رئيس المجلس المحلي، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين.