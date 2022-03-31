شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: صيانة الطرق تخفض الحوادث المرورية بالشرقية 35 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين الشرقية رئيس جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية م. فهد الجبير، انخفاض نسبة الحوادث مقارنة بالسنوات الماضية خاصة في المنطقة الشرقية، بنسبة 35 %، ولفت خلال تدشينه أعمال المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، أمس، بالدمام، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إلى أنه يركز على محاور أساسية ذات علاقة بالجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، وهي مفاهيم الجودة الشاملة والمعايير الدولية لضمان الجودة الشاملة وآليات تطبيقاتها، وتطبيق نظام الجودة في المشاريع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، ودور نظام الجودة ودور إدارة المخاطر، والدراسات والتجارب التطبيقية الناجحة.

أطوال المشاريع

من جهته، قال مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية م. العباس الحازمي: إن 29 % من أعمال المقاولين تم تصحيحها من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة على مشاريع الطرق بالمملكة، موضحا أن أطوال شبكة الطرق - المشاريع تحت الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها وتحت الضمان - تبلغ أكثر من 75 ألف كم «طول محور» و184,415 كم «طول مسار».

الوحدات الإنتاجية

وذكر في ورقته التي قدمها خلال فعاليات المنتدى، أن الجولات التفتيشية للمشاريع بلغت 563 جولة تفتيشية خلال 2021، موزعة على 358 جولة تفتيشية على مشاريع التنفيذ، و181 جولة تفتيشية على مشاريع الصيانة و24 جولة تفتيشية على مشاريع السلامة، مؤكدا أن الأثر الإيجابي للجولات التفتيشية على المشاريع تمثل في تحسن الجودة المستخدمة بنسبة 88 %، وتحسن جودة أساليب التنفيذ بنسبة 88 %، وتحسن جودة معدات التنفيذ بنسبة 90 %، وتحسن جودة الوحدات الإنتاجية بنسبة 91 %، لافتا إلى أن المركز يعمل على الانتهاء من بعض الدراسات البحثية في 2022م، منها استخدام المطاط الناتج عن طحن إطارات السيارات القديمة ضمن طبقات الرصف لأعمال التنفيذ والصيانة، واستخدام الأسفلت القديم ضمن طبقات الرصف لأعمال التنفيذ والصيانة.وقال إن إجمالي الجولات التفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق بلغ 85 جولة تفتيشية في عام 2021، موزعة على 53 جولة تفتيشية على مصانع الأسفلت المحسن و19 جولة تفتيشية على مصانع المواد اللاصقة و13 جولة تفتيشية على مصانع عوامل السلامة.

مادة القار

من جانبه، أكد المهندس بأرامكو السعودية م. علي اليامي، في ورقته التي حملت عنوان «الاستخدام الحديث للأسفلت الممزوج بالكبريت في مشاريع شركة أرامكو السعودية»، أن استخدام الأسفلت الممزوج بمادة الكبريت «SEA» بنسبة تمثل 30 ٪ من مادة القار المستخدمة لخلط الأسفلت، يسهم في رفع الجودة، مشيرا إلى أن التقنية تسهم في إعطاء نتائج إيجابية لاستخدامها في مشاريع مستقبلية، لافتا إلى إلزام أرامكو المقاولين باستخدام هذه التقنية في جميع مشاريع الطرق الخاصة بها، ومتابعة جميع أعمال المقاولين من بداية اختيار المواد حتى تعبيد الطرق. وأضاف أن المملكة استخدمت هذه التقنية الحديثة في ثلاثة مشاريع بكميات كبيرة من مادة الكبريت في تعبيد الطرق في عام 2017: وهي محطة توزيع المنتجات النفطية في الوسيع، ومشروع مدينة جيزان الاقتصادية العملاق، وبرنامج معمل الغاز بالفاضلي، وتم تقييم الجودة ومراقبة الأداء لمدة عامين فقط.

الاختناقات المرورية

وتناول نائب رئيس جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، م. عيسى الدوسري، في ورقته بعنوان «تجربة دبي في النقل المستدام»، الخطة الإستراتيجية للنقل في إمارة دبي، لافتا إلى أهمية دور النقل الجماعي في التقليل من الازدحامات والاختناقات المرورية، مؤكدا أهمية تأثير دور النقل في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسلامة، فيما تطرق الأكاديمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. أرشد جمال، في ورقته، إلى نسب الحوادث المرورية بطرق المملكة وإدارة السلامة المرورية، مطالبا بوضع معايير للجودة في السلامة المرورية وتفعيلها.

دراسة الفجوات

وعرضت رئيس قسم الجودة بالسكك الحديدية، حنان جمعة، في ورقتها بعنوان «نظام الجودة في صناعة السكك الحديدية»، متطلبات الأيزو في صناعة الخطوط الحديدية، وتطرقت للوضع الحالي في صناعة السكك الحديدية، مشددة على أهمية تجسير الفجوة في صناعة السكك الحديدية، ودراسة الفجوات بين أنظمة الأعمال وتشكيل فريق لتطوير فريق الأيزو، مؤكدة ضرورة وضع مؤشرات أداء ومتابعة مستمرة في هذا الإطار.

استدامة عالية

ولفت مدير عام الإشراف على المشاريع بأمانة المنطقة الشرقية م. ماجد القرشي، إلى أن المنتدى سيشهد عرض خلطة الأمانة «ب أي إم» التي تستخدم كمادة بديلة لردم حفريات المرافق العامة، والتي تم العمل بها من عدة سنوات، ولم تظهر عليها أي عيوب، لافتا إلى وجود مادة أخرى توضع في أماكن الهبوط حول غرف التفتيش ولديها استدامة عالية وتم استخدامها في الطرق الحيوية بحاضرة الدمام، كما أشار إلى استبدال الأغطية المعدنية بأغطية من الفايبر جلاس، والتي توفر الوقت والجهد والتكاليف، إضافة إلى «خلطة الشرقية»، وهي عبارة عن أسمنت بنسبة بسيطة تختلف عن الخرسانة التقليدية وتمتاز بالسيولة العالية وتحقيق التموضع الذاتي.

استخدام مطاط إطارات السيارات القديمة في الرصف

184 ألف كم طول مسار المشاريع الجديدة والصيانة