شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ودي بين رئيس التحرير وكتاب الرأي في (اليوم) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس التحرير عمر بن عبدالرحمن الشدي بكتاب الرأي في صحيفة (اليوم)، في الاجتماع الودي الدوري، وهو أول لقاء يتم حضوريا بعد الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ارتبطت بجائحة كورونا ، وتم تبادل الأفكار ومناقشة عدد من المواضيع التي تأتي ضمن دائرة اهتمام قراء الصحيفة بمختلف اهتماماتهم.

وأكد رئيس التحرير خلال اللقاء أهمية دور الكتاب وما يقدمونه عبر المقالات الصحفية، في ملامسة أبرز تساؤلات القراء وطرح حلول الكثير من هموم المجتمع، منوها بما تعمل عليه الصحيفة من خطوات لتطوير التحول الرقمي، ودور الكتاب في مواكبة هذه النقلة التقنية التي تنسجم مع ما يعيشه العالم، بغية تطوير أساليب الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء بأسلوب يحاكي متطلبات المفهوم الحديث لطرح المعلومة وتعزيز تأثيرها بصورة إيجابية.